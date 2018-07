Vice-líder, Sollys/Nestlé é surpreendido pelo Pinheiros em casa

OSASCO - Vice-líder da Superliga Feminina, o Sollys/Nestlé foi surpreendido, dentro de casa, pelo Pinheiros. O time da capital paulista precisou de 2h06 para derrotar o atual campeão nacional por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 28/26, 20/25 e 25/19, no Ginásio José Liberatti. Esta foi a terceira derrota da equipe de Osasco em 13 partidas.

A principal pontuadora da partida foi a ponteira Ellen, do Pinheiros, com 24 acertos. No Sollys, Fernanda Garay foi o destaque, com 17. Mas o nome do jogo foi a líbero pinheirense Leia, com excelente participação defensiva, parando o poderoso ataque rival.

A grande atuação da jogadora foi destacada até pelo técnico do Sollys, Luizomar de Moura. "A Leia fez uma partida memorável. Pegou tudo, e isso irritou a nossa equipe, que não teve paciência para mudar o jogo", admitiu. "Que essa derrota nos sirva de alerta, por daqui a pouco começa o mata-mata."

A cinco rodadas do fim do segundo turno, a vitória contra o Sollys deu ânimo extra à renovada equipe do Pinheiros. "Com certeza, esse jogo será um divisor de água para nós", destacou Leia, que recebeu o prêmio de melhor atleta da partida. "Esse troféu era para ser dividido por toda equipe, que jogou muito bem, com alegria, solta, sem responsabilidade, mas respeitando esse grande adversário que é o Sollys/Nestlé. Essa vitória nos ajudará muito para nossos próximos compromissos."

Na terça-feira, dia 29, o Sollys joga mais uma vez em casa, contra o Rio do Sul, às 19h30. O Pinheiros, que continua em 7º, recebe o São Cristovão/São Caetano em seus domínios. O jogo no ginásio Henrique Villaboim será às 20 horas.