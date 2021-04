Vice-presidente da CBV, Radamés Lattari está intubado com covid-19

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) revelou nesta quarta-feira que o vice-presidente da entidade, Radamés Lattari, está internado no hospital, intubado, por ter contraído a covid-19. Lattari já foi treinador da seleção brasileira masculina de vôlei na década de 90.

De acordo com a CBV, Radamés está internado no Centro de Terapia Intensiva, "com parâmetros protetores e já sem bloqueador neuromuscular e segue clinicamente estável e com boa perspectiva". Sem revelar maiores detalhes, a entidade disse ainda que o quadro do vice-presidente é estável.

Antes de ocupar diferentes cargos de dirigente na CBV, Radamés foi treinador, com passagem por algumas das principais equipes do Brasil. Pela seleção feminina, foi auxiliar-técnico e supervisor. E, pelo time masculino, foi treinador entre 1997 a 2000, com quatro títulos conquistados. Sob o seu comando, a seleção venceu a Copa do Mundo de 1997, a Copa América de 1998 e os Sul-Americanos em 1997 e 1999.

A CBV também atualizou o estado de saúde de Renan Dal Zotto, atual treinador da seleção masculina. "Renan está em casa, com poucos sintomas do novo coronavírus e já sendo medicado também para uma pneumonia bacteriana diagnosticada nos últimos dias", informou a entidade.