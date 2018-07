Vigor Bovolenta, ídolo do vôlei italiano, morre após desmaiar em quadra

SÃO PAULO - O jogador de vôlei e ex-membro da seleção italiana medalha de prata em Atlanta, em 1996, Vigor Bovolenta morreu de um mal súbito em quadra, durante a partida entre o seu time, o Forli, e o Macerata Lube. Segundo a Gazzetta dello Sport, um executivo do Lube disse tê-lo ouvido dizer "Eu estou me sentindo tonto. Ajude-me, vou cair", antes de colocar a mão no peito, sobre o coração, e desmaiar.

Várias tentativas de reanimá-lo foram feitas ainda na arena e no caminho para um hospital da cidade de Macerata, mas pouco antes da meia-noite de ontem (24/3) houve confirmação de sua morte. Todo o time do Forli estava presente no hospital. O jogador deixa viúva, a também ex-jogadora de seleção Federica, e quatro filhos.

Bovolenta era considerado um dos maiores nomes do vôlei italiano dos últimos anos. Foi campeão europeu em 99 e 95, quando também ganhou a Copa do Mundo, e quatro vezes campeão da Liga Mundial.