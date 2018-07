Violência no Rio adia decisão do estadual de vôlei

A Federação de Vôlei do Rio de Janeiro adiou a final do Campeonato Carioca que seria disputada nesta quinta-feira, entre Unilever e Macaé Sports, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. A entidade tomou a decisão motivada pelo clima de insegurança na capital fluminense.

A partida, que teria início às 21 horas, ainda não tem nova data para ser realizada. A Unilever busca seu oitavo título na competição, sob o comando do técnico Bernardinho. A equipe conta ainda com a líbero Fabi, a levantadora Dani Lins, a meio-de-rede Carol Gattaz e a oposta Sheilla, da seleção brasileira, vice-campeã mundial no Japão.

A nova onda de violência no Rio começou no domingo, com seguidos ataques de traficantes. Na tarde desta quinta, um ônibus foi incendiado próximo do ginásio do Tijucas Tênis Clube, onde seria disputada a decisão do Campeonato Carioca.