Vitória polonesa garante vaga ao Brasil na Liga Mundial

WROCLAW - A seleção brasileira masculina de vôlei nem precisou entrar em quadra neste domingo para se classificar para as finais da Liga Mundial. Em Wroclaw, a Polônia se aproveitou do apoio da torcida para vencer os Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 17/25, 25/21 e 25/23. O resultado garantiu o time de Bernardinho matematicamente na próxima fase do torneio.

O Brasil é o líder do Grupo A, com 19 pontos, e, após os resultados desse final de semana, só pode ser ultrapassado por uma das equipes da chave. Como o primeiro e o segundo colocado avançam à fase final, a seleção já pôde comemorar a classificação com uma rodada de antecipação.

Bulgária e Polônia têm, respectivamente, 14 e 13 pontos e se enfrentarão na última rodada, o que fará com que apenas uma dessas seleções possa passar o Brasil. A seleção de Bernardinho terá os Estados Unidos como rival na rodada final, confronto que será realizado no final de semana que vem, no Maracanãzinho.

A seleção brasileira entrará em quadra sem nem precisar vencer para garantir a ponta do grupo - duas derrotas por 3 sets a 2 já seriam suficientes. A outra vaga do grupo à fase final está totalmente indefinida. Além de búlgaros e poloneses, Estados Unidos e França (12 pontos cada um) estão na briga. Outro time da chave, a Argentina, lanterna com cinco pontos, já está garantida por ser sede da fase final.