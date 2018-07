Vôlei: ainda restam ingressos para Brasil x Polônia no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O torcedor que quiser acompanhar a seleção brasileira masculina de vôlei neste fim de semana no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, ainda pode adquirir ingresso. Os confrontos diante da Polônia serão no sábado e domingo, sempre às 10 horas, e, segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), restam pouco menos de três mil entradas para cada dia.

Até o fim da manhã desta segunda-feira, restavam 2.656 entradas para sábado e 2.959 para domingo. Os torcedores poderão comprar as entradas na internet, pelo site www.ticketsforfun.com.br, ou pelo telefone 4003-5588. Os ingressos também estão sendo vendidos em 37 pontos de vendas espalhados pelo Brasil.

Os preços dos ingressos variam de acordo com a localização da cadeira, entre R$ 20 e R$ 90. Cada torcedor poderá comprar até seis ingressos. Estudantes e idosos têm direito a meia-entrada.

Se ainda restarem ingressos, as bilheterias do Maracanãzinho estarão abertas a partir da próxima quinta, das 10 às 18 horas. No dia dos jogos (4 e 5), a venda será feita entre 7 e 11 horas.

Parceria. A CBV fechou parceria com o MetrôRio. Os usuários que tiverem Cartão Pré-Pago, válido e com crédito, terão 50% de desconto na compra de entradas inteiras. A estação Maracanã MetrôRio fica bem próxima do ginásio do Maracanãzinho e facilitará a chegada dos torcedores.

Próximos confrontos. Depois de enfrentar Porto Rico, no Rio de Janeiro, o Brasil jogará contra os Estados Unidos, nos dias 11 e 12 de junho, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. Nos dias 18 e 19, os brasileiros enfrentarão Porto Rico, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.