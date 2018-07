Vôlei Amil mantém invencibilidade fora de casa sem ceder set ao Pinheiros

SÃO PAULO - O Vôlei Amil não tem o maior orçamento da Superliga feminina, mas continua demonstrando que pode chegar longe na competição. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães continua invicta fora de casa. Ontem, a vítima da equipe campineira foi o Pinheiros, derrotado na capital paulista por 25/18, 25/23 e 25/17.

O sempre exigente Zé Roberto fez questão de destacar os méritos do time. "O sistema defensivo foi atuante e conseguimos sacar bem em alguns momentos. O time vem em uma evolução e o bloqueio funcionou. Foi uma vitória importante sobre um adversário que vinha de duas vitórias seguidas", disse o treinador, que completou. "Todas atuaram bem, inclusive as atletas que vieram do banco."

A reserva que aproveitou melhor a oportunidade foi a levantadora Priscila, que fez estragos com o saque e armou com inteligência os ataques campineiros. "Jogamos bem taticamente e isso é importante. Fico feliz em poder ajudar. Claro que bate um nervosismo, mas é um nervosismo bom, porque sei que quando entro, não posso errar."

Priscila conseguiu domar os nervos e foi reconhecida como a melhor em quadra, o que lhe rendeu o Troféu Viva Vôlei.

O Vôlei Amil foi mais ameaçado no segundo set. Depois de abrir vantagem de 10 a 4, as visitantes permitiram a reação do rival. O Pinheiros empatou em 23/23 com três bloqueios seguidos, dois em Ramirez e um na búlgara Vasileva. Mas na sequência as estrangeiras compensaram no ataque. A cubana derrubou uma bola na saída de rede e a búlgara o fez na entrada, consumando uma vitória naquela parcial por 25 a 23.

No terceiro set, o Vôlei Amil manteve o domínio e fechou sem atropelos.

Em Osasco, o Sollys/Nestlé derrotou, de virada, o Sesi por 3 a 2. As parciais foram 20/25, 27/29, 25/20, 25/18 e 15/11. O grande destaque foi Fernanda Garay, de Osasco. A campeã olímpica em Londres contribuiu com 35 pontos para o triunfo da equipe comandada pelo técnico Luizomar de Moura.

Em outro jogo na rodada desta sexta-feira, o Rio do Sul derrotou o São Caetano por 3 a 2 (23,25, 23/25, 25/22, 25/19 e 15/12).