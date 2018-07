Vôlei de praia: Ângela e Raquel vencem etapa do Peru do Circuito Sul-Americano

SÃO PAULO - O Brasil conquistou em Lima, no Peru, o título da terceira etapa do Circuito Sul-Americano feminino de vôlei de praia 2010/11. Ângela e Raquel levaram o País ao lugar mais alto do pódio, repetindo as colocações brasileiras nas etapas da Colômbia e do Brasil.

Na decisão, as brasileiras derrotaram as uruguaias Fabiana Gomes e Lucia Guigou por 2 sets a 0, parciais de 21/9 e 21/18. Campeã da etapa do Brasil ao lado da antiga parceira Ágatha, a medalhista olímpica Raquel comemorou a vitória na capital peruana.

"Estamos muito felizes pela vitória. Nos comprometemos a melhorar nosso jogo e á gratificante vencer um torneio como este", vibrou.

No torneio masculino, o título ficou com os venezuelanos Hernandez e Villafane, que derrotaram os primos chilenos Esteban e Marco Grimalt por 2 sets a 1 (26/28, 21/19 e 15/12).

A quarta etapa do Circuito Sul-Americano acontecerá no Chile, entre os dias 11 e 13 de fevereiro.