Vôlei de praia do Brasil avança com 7 duplas masculinas às oitavas em Fortaleza O vôlei de praia do Brasil obteve nesta quinta-feira a classificação de sete duplas às oitavas de final da chave masculina do Open de Fortaleza, etapa do Circuito Mundial realizada na praia do Futuro. Os times brasileiros que avançaram não se cruzam nesta fase, aumentando as chances de pódio verde e amarelo.