Vôlei de praia do Brasil começa com duas vitórias e uma derrota no Canadá

O vôlei de praia do Brasil começou de forma regular sua caminhada no World Tour Finals, que viveu seu primeiro dia nesta quarta-feira, em Toronto, no Canadá. Foram duas vitórias para o País, com Alison/Bruno Schmidt e Larissa/Talita, e apenas uma derrota, com Pedro Solberg/Evandro.

Medalha de ouro na Olimpíada do Rio, Alison e Bruno Schmidt confirmaram o favoritismo nesta estreia da competição. Eles venceram mais uma vez os italianos Ranghieri e Carambula, a quem já haviam batido na primeira fase dos Jogos Olímpicos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/15. Na sexta-feira, voltam à quadra para enfrentar os mexicanos Ontiveros e Virgen.

Quem também fez bonito nesta quarta foi a dupla formada por Larissa e Talita. Quartas colocadas no Rio, elas passaram facilmente pelas canadenses Broder e Valjas em dois sets, com parciais de 21/11 e 21/18. Nesta quinta, vão encarar as espanholas Elsa Baquerizo e Liliana Fernandez.

Já Pedro Solberg e Evandro seguem decepcionando. Depois de uma queda prematura na Olimpíada, começaram com derrota a caminhada no Canadá ao caírem por 2 sets a 1 para os norte-americanos Hyden e Bourne, com parciais de 19/21, 21/19 e 15/12. Na sexta, encaram os donos da casa Saxton e Schalk precisando da vitória.

O World Tour Finals reúne as 12 melhores duplas da temporada em cada gênero, que são divididas em quatro grupos de três. O primeiro colocado de cada chave avança diretamente às quartas de final, enquanto segundos e terceiros disputam uma rodada a mais. A segunda fase é disputada em jogos eliminatórios.