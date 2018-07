Vôlei do Brasil alerta para os perigos do Japão

Dona de uma campanha impecável nas duas primeiras fases do Mundial do Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei se prepara para a disputa da semifinal contra as donas da casa, neste sábado, a partir das 7 horas (horário de Brasília), em Tóquio. E o Brasil está atento aos perigos da equipe japonesa.

"Sem dúvida, será um jogo muito difícil. Conhecemos bem o time do Japão e sabemos que não podemos vacilar. Teremos que estar muito concentrados para esta partida", avisou o técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães, que elogiou bastante as adversárias. "As japonesas melhoraram muito."

Zé Roberto, inclusive, lembrou do último confronto com o Japão, pela fase final do Grand Prix, em agosto, quando o Brasil perdeu por 3 sets a 2. "O time sempre teve uma excelente defesa, mas agora evoluiu no ataque, no bloqueio, no saque", avaliou o treinador, destacando a velocidade da seleção japonesa.

"Elas são velozes e têm um excelente volume de jogo. Defendem muito bem, a bola demora a cair. Teremos que ter paciência e atenção para enfrentá-las", concordou a ponteira Jaqueline, uma das titulares do Brasil. "Contra elas, nosso saque e nossa defesa têm que funcionar muito bem", completou a central Fabiana.

Antes de Brasil x Japão, a outra semifinal do Mundial, entre Estados Unidos e Rússia, também acontece neste sábado, a partir das 4 horas (horário de Brasília). E a grande final do campeonato está marcada para domingo, novamente em Tóquio, quando o vôlei feminino brasileiro espera conquistar o título inédito.