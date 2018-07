Vôlei do Brasil celebra importância de triunfo por 3 a 0

ALMATY - A seleção brasileira feminina de vôlei exaltou nesta sexta-feira a importância de iniciar a última semana da fase de classificação do Grand Prix com uma vitória por 3 sets a 0 sobre Cuba. Como ainda não está classificada para a fase final, a equipe sabe que não pode errar, sob o risco de ficar da disputa pelo título.

"Foi uma vitória importante em um momento decisivo. Estamos buscando a classificação para a fase final. Esse resultado de 3 sets a 0 foi bom. Precisamos evoluir a cada partida. Amanhã enfrentaremos a Holanda em uma partida difícil. Jogamos três amistosos contra as holandesas no Nordeste e elas nos conhecem. Além disso, elas se reforçaram com algumas jogadoras importantes", disse Fernanda Garay.

A fase final do Grand Prix será realizada na cidade de Sapporo, com a presença das cinco melhores seleções na etapa classificatória, além do Japão, por ser o país-sede. No momento, o Brasil ocupa a sexta colocação na classificação geral, com 17 pontos, mas estaria classificado para as finais, pois a seleção japonesa é a quinta colocada.

Em Almaty, o Brasil vai encarar a Holanda, às 6 horas (de Brasília) neste sábado e o Casaquistão no domingo, a partir das 9 horas. Para Zé Roberto, o duelo deste sábado será o mais complicado do Grupo K do Grand Prix.

"Foi uma boa vitória para começar uma semana que decide a nossa classificação para a fase final. Agora, a expectativa é para o jogo contra a Holanda. Na minha opinião é o melhor time que vamos enfrentar nessa fase e vai exigir mais do nosso grupo. Elas já fizeram bons jogos no Grand Prix", alertou.

Ao analisar o triunfo por 3 sets a 0 (25/16, 25/11 e 25/20) sobre Cuba, Zé Roberto destacou que a seleção brasileira venceu sem sustos. "O primeiro e o terceiro sets foram mais tranquilos. No terceiro, tivemos uma quantidade maior de erros. No geral, foi uma boa vitória para o início da etapa", analisou.