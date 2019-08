Vôlei feminino perde para a Argentina e fica fora do pódio no Pan-Americano

Depois de ser derrotada no sábado pela Colômbia na semifinal, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou a decepcionar nos Jogos Pan-Americanos, de Lima, neste domingo, ao ser derrotada, por 3 sets a 0, parciais de (26/24, 25/20, 25/21), pela Argentina, na disputa da medalha de bronze.

Desde a edição de 2003 do Pan, em Santo Domingo, na República Dominicana, que a equipe brasileira não ficava de fora do pódio.

Com o retorno das principais jogadoras, que não atuaram na competição no Peru, o técnico José Roberto Guimarães volta suas atenções para a disputa do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo, no Japão.

O Brasil entrou em quadra abatido por causa da derrota na noite anterior. No primeiro set, as duas seleções erraram muitos passes. O placar ficou equilibrado o tempo todo, mas as argentinas foram mais precisas nos momentos decisivos.

No segundo set, o time brasileiro e o técnico José Roberto Guimarães reclamaram demais da marcação da arbitragem. O treinador chegou a chutar uma bola e recebeu o cartão vermelho (dando ponto de graça para a Argentina) como advertência. A atitude gerou maior pressão e a nova derrota na parcial.

No terceiro, com algumas alterações, o Brasil tentou buscar motivação, mas voltou a cometer erros em todos os fundamentos e acabou derrotado.

A oposta Fresco, com 19 pontos, foi o grande destaque do jogo, ao liderar a Argentina na importante vitória. Do lado brasileiro, Lorenne anotou 14 pontos, mas só acertou 23% das bolas.