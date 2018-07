Vôlei Futuro aposta no talento individual para ser campeão

SÃO PAULO - Com os reforços de Ricardinho, Lucão, Mário Jr. e Leandro Vissotto, a expectativa sobre o Vôlei Futuro é grande para a Superliga 2010-11. Após terminar na décima colocação na última temporada, o fortalecido time de Araçatuba aposta no talento individual de seus jogadores e promete entrar na briga por títulos.

"É um time para ser campeão, que foi formado para pelo menos ficar entre os quatro primeiros na Superliga", disse o central Lucão, durante o lançamento da competição.

A equipe "galáctica" deu uma amostra do que pretende neste sábado ao superar o Pinheiros/Sky por 3 sets a 2, com parciais de 25-21, 25-22, 20-25, 32-34, 15-8,e abrir 1 a 0 na série melhor de três da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei.

Apesar da vitória, o Vôlei Futuro ainda mostrou que precisa melhorar o entrosamento. No primeiro lance da partida, Ricardinho errou o tempo de bola de Lucão e também falhou ao acionar Vissotto.

"Praticamente não treinamos com o time completo, mas nossos jogadores estão acostumados com o ritmo e não vai ser difícil deixar o time entrosado", garantiu Ricardinho.

O levantador voltou ao País depois de seis anos na Itália, onde estava jogando no Treviso. Ricardinho foi apresentado à nova equipe em julho após acertar um contrato de dois anos com o Vôlei Futuro.

A proposta de renovação do time do interior paulista também interessou Lucão. Em busca de novas experiências, o meio de rede decidiu deixar o Cimed, no qual foi tricampeão da Superliga masculina. O time catarinense ainda teve outra baixa com a saída do líbero Mário Jr. Nas duas transações o acerto foi por duas temporadas.

Outro que deu um novo rumo para sua carreira foi Leandro Vissotto. Depois de quatro anos à frente do Trentino, o oposto optou por voltar ao Brasil e ficar mais próximo da família. Com o time italiano, ele conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de clubes da temporada passada, além de ser duas vezes vice-campeão italiano.

O próximo desafio do Vôlei Futuro é na próxima quinta-feira contra o Pinheiros pelo segundo jogo das semis do Paulista, às 18h30, em São Paulo.