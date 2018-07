Vôlei Futuro apresenta Vissotto, Lucão e Mário Jr

A equipe do Vôlei Futuro, de Araçatuba, apresentou nesta sexta-feira os jogadores Vissotto, Lucão e Mário Jr., que defenderam a seleção brasileira masculina de vôlei na conquista do tricampeonato mundial, em vitória sobre Cuba.

O Vôlei Futuro montou uma equipe forte e espera que os jogadores brilhem já na disputa do Campeonato Paulista. "Acabamos de chegar do Mundial, mas já vamos começar a treinar com os demais atletas da equipe. Somos responsáveis e vamos dar o nosso melhor", afirma Lucão.

Vissotto também falou sobre o fato de atuar com Ricardinho, ex-levantador da seleção. "Ele é um levantador inquestionável", afirma o atleta. "Já joguei contra ele e agora vou ter o prazer de atuar no mesmo time. Estamos numa equipe muito determinada."

O contrato de Vissotto com a equipe de Araçatuba tem duração de um ano. Mário Jr. e Lucão fecharam por duas temporadas. "Estou muito feliz, contente e ansioso para ajudar a equipe. Temos grandes times no Brasil e os campeonatos serão de igual para igual", afirma Mário Jr..