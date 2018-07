Vôlei Futuro bate Pinheiros e já é vice-líder da Superliga

ARAÇATUBA - O Vôlei Futuro alcançou nesta sexta-feira sua nona vitória no ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba, onde a equipe permanece invicta na atual Superliga. Nesta sexta-feira a vítima foi o Pinheiros, batido por 3 a 0 em 1h33. As parciais foram 25/19, 25/15 e 25/19.

O resultado deixa a equipe de Araçatuba na segunda colocação ao lado do Sollys/Osasco, com 43 pontos (14 vitórias e quatro derrotas). Osasco, no entanto, jogará neste sábado, com transmissão pelo SporTV, às 15h.

Ana Tiemi, eleita a melhor da partida, está satisfeita com a recuperação da equipe. "Erramos bastante no saque. Isso é uma constante na nossa equipe. Mas o jogo foi bem legal. Havíamos perdido alguns, que não poderíamos, mas conseguimos a recuperação".Para a veterana central Walewska, os erros no serviço foram decorrência de uma necessidade estratégia.

"O Pinheiros joga muito rápido com a bola na mão. Por isso que tivemos que forçar tanto o saque. Mas precisávamos dessa sequência. De começar o jogo bem e terminar bem também. Teremos um pedreira na próxima rodada, o Sesi. Queremos vencer e já estamos nos preparando para isso".

Outros resultados: Mackenzie/Cia. do Terno 3 x 0 BMG/São Bernardo (25/22, 25/22 e 25/10)

São Caetano 0 x 3 Praia Clube/Uberlândia (20/25, 28/30 e 18/25)

Macaé 0 x 3 (24/26, 24/26 e 16/25)

Sesi 3 x 2 Rio do Sul (21/25, 25/19, 25/14/ 22/25 e 15/10)