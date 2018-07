Vôlei Futuro bate Praia Clube e segue 100% na Superliga

Com o resultado, a equipe visitante acumulou sua quarta vitória consecutiva na competição, igualando o desempenho do atual campeão Sollys/Osasco, na terceira colocação da tabela. O Praia Clube, por sua vez, soma duas vitórias em cinco jogos.

Também neste sábado, o Usiminas/Minas faturou seu terceiro triunfo na Superliga, ao obter grande virada sobre o BMG/Mackenzie, por 3 sets a 2, com parciais de 29/31, 28/30, 26/24, 25/18 e 15/11, após 2h30min de confronto, em Belo Horizonte.

Em Brusque, o Pauta/São José conquistou sua primeira vitória na edição 2010/2011 da competição, após quatro partidas, ao vencer o duelo catarinense contra as donas da casa por 3 sets 1, parciais de 25/16, 25/23, 17/25 e 25/21.

Na noite de sexta-feira, a Unilever havia garantido a liderança da tabela com uma vitória por 3 a 1 (21/25, 25/20, 25/21 e 25/16) sobre o Macaé Sports, fora de casa. A Unilever, do técnico Bernardinho, segue invicta na Superliga, com cinco vitórias seguidas.

Em duelo de lanternas, o BMG/São Bernardo faturara a primeira vitória no campeonato, ao bater o São Caetano por 3 sets a 0 - 25/20, 25/15 e 25/21 -, no ABC, também na sexta. A equipe da casa ainda não venceu na Superliga, após cinco jogos disputados.