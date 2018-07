Vôlei Futuro disputa torneio na Suíça depois do Natal

O Vôlei Futuro representará o Brasil no Top Volley International, tradicional torneio feminino que é realizado desde 1989 na Suíça. A competição será entre os dias 27 e 29 de dezembro.

Na última edição, o Unilever do Rio de Janeiro foi o vencedor. Este ano os participantes serão: Vôlei Futuro (Brasil), Perugia (Itália), Trefl Sopot (Polônia), TVC Amstelveen (Holanda) e Volero Zurich (Suíça).

Acostumadas com o calor de Araçatuba, as atletas terão que se preparar para o frio da Suíça. A capitã do Vôlei Futuro, Ana Cristina, afirmou que a equipe já está se organizando para a viagem e vão se preparar para a neve. "Esta viagem será uma novidade e uma oportunidade para algumas atletas que nunca saíram do Brasil ou disputaram um torneio."

Sobre as adversárias, a levantadora disse que devido ao curto tempo não as conheceram ainda, mas sabe que o torneio será bem disputado.

As atletas retornam da Suíça e no dia 12 de janeiro já tem compromisso marcado contra o Pinheiros/Mackenzie, pela Superliga. "O torneio na Suíça irá nos proporcionar mais união e confiança tanto dentro quanto fora de quadra, estaremos juntas em todos os momentos, até nos passeios. Vamos ter este tempo para acertar alguns detalhes que estão faltando dentro de quadra e treinar mais. Acredito que estaremos à frente de alguns times em janeiro, pois chegaremos em ritmo de jogo e isto é muito positivo", disse Ana.