Vôlei Futuro empata série final do Campeonato Paulista

A equipe do Vôlei Futuro deu o troco e bateu o Sesi na segunda partida da final do Campeonato Paulista por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/18, na noite desta quinta-feira. Com a série empatada em 1 a 1, a decisão ficou para o próximo sábado, 20, na casa do Sesi.

Com 20 pontos, o oposto Leandro Vissotto foi o maior pontuador do confronto no Ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba.

O meio de rede Michael, que retornou após se recuperar de lesão no tornozelo, comemorou a vitória. "Estou muito feliz, queria muito participar da final e graças a fisioterapia e a toda equipe estou de volta. Nos saímos bem e agora é focar na partida de sábado."

No primeiro jogo da decisão, o Sesi venceu por 3 sets a 2. O time da capitão busca o bicampeonato do Paulista.