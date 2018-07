Vôlei Futuro estreia com vitória em torneio internacional na Suíça

BASILEIA - O Vôlei Futuro estreou com uma boa vitória no já tradicional Torneio Internacional de Vôlei, que reúne equipes femininas sempre no final de ano, na Basileia, na Suíça. No jogo desta segunda-feira, a equipe brasileira ganhou do italiano Sirio Perugia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/18 e 25/20.

Com jogadoras da seleção brasileira como Fabiana e Paula Pequeno, o Vôlei Futuro volta a jogar nesta terça-feira, quando fará rodada dupla na Basileia. Primeiro, a equipe brasileira enfrentará o Volero Zürich, da Suíça. E depois, sem muito descanso, faz jogo contra o Dutch All Stars, da Holanda.

Na quarta-feira, o desafio da equipe brasileira será contra o Atom Trefl Sopot, da Polônia, na rodada de encerramento da fase de classificação do torneio. E, se conseguir terminar a disputa entre os dois primeiros colocados, o Vôlei Futuro já encara a final da competição no mesmo dia.

Realizado desde 1989, o Torneio Internacional de Vôlei já entrou no calendário do vôlei feminino mundial, com efetiva participação brasileira - na última edição, o Unilever (RJ) foi o campeão. Dessa vez, o Vôlei Futuro, sediado em Araçatuba (SP), está na disputa para representar o Brasil.