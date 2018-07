Vôlei Futuro fica com o bronze na Superliga Masculina

A decisão do título da Superliga será no domingo, também em Belo Horizonte. No Mineirinho lotado - todos os ingressos já foram vendidos -, o Cruzeiro tentará o seu primeiro título contra o Sesi, time de melhor campanha da fase de classificação.

O cubano Camejo, do Vôlei Futuro, fez 15 pontos e foi o maior pontuador da partida. O levantador Ricardinho, porém, é quem foi eleito o melhor em quadra. Pelo Minas, Edinho fez 13 pontos e foi o destaque dos donos da casa.

O ponteiro Dentinho, do Vôlei Futuro, festejou a conquista: "Estou orgulhoso de levar para Araçatuba esta medalha e fazer parte deste grupo. Nosso time é novo e cresceu principalmente nas fases decisivas. Durante a Superliga, tivemos altos e baixos, algumas lesões, mas, no final, fizemos uma sequência boa de jogos", avaliou o jogador.

Depois de um início ruim, o Minas se recuperou no segundo turno e ficou em quarto, posição melhor que o sétimo lugar da temporada passada. "Foi uma Superliga muito difícil. Provamos que, com um trabalho sério, os resultados acontecem. Espero, agora, que a semente plantada fique para a temporada seguinte, quando pretendemos montar um time mais competitivo, com aproveitamento da base. A imagem que fica é da reação no segundo turno", ressaltou Marcelo Fronckowiak, técnico do Minas.