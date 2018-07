Vôlei Futuro ganha outra em torneio na Suíça Apesar de jogar contra as donas da casa, enfrentando a pressão da torcida local, o Vôlei Futuro somou nesta terça-feira a sua segunda vitória no Torneio Internacional de Vôlei, que reúne equipes femininas sempre no final de ano, na Basileia, na Suíça. Dessa vez, o time brasileiro derrotou o suíço Volero Zürich por 3 sets a 1, com parciais de 12/25, 25/19, 25/19 e 25/21.