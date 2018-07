Vôlei Futuro garante vaga na final do torneio internacional na Suíça

BASILEIA - O Vôlei Futuro teve sucesso na rodada dupla que enfrentou nesta terça-feira no Torneio Internacional de Vôlei, competição que reúne equipes femininas na Basileia, na Suíça. Poucas horas depois de vencer o suíço Volero Zurich, o time brasileiro voltou à quadra para derrotar o holandês Dutch All Stars por 3 sets a 0 (25/17, 25/20 e 25/21). Assim, manteve a invencibilidade e garantiu a classificação antecipada para a final.

Representante brasileiro na tradicional competição anual do vôlei feminino, o Vôlei Futuro disputou dois jogos nesta terça-feira - antes, tinha estreado com vitória sobre o italiano Sirio Perugia na segunda. Primeiro, fez 3 a 1 no Volero Zurich. E depois bateu o Dutch All Stars. Assim, o time de Araçatuba, cidade do interior de São Paulo, manteve a liderança da fase de classificação e assegurou presença na final.

Nesta quarta-feira, o Vôlei Futuro entra em quadra para cumprir tabela na última rodada da fase de classificação, quando enfrenta o polonês Atom Trefl Sopot, e também já faz a final da competição, contra um adversário ainda indefinido. Apesar da maratona de jogos, a equipe brasileira conta com atletas experientes e consagradas, como é o caso da ponteira Paula Pequeno, para poder conquistar o título inédito.

"A grande vantagem deste torneio é que estamos conseguindo inverter algumas situações adversas, o que antes não acontecia. O time, desde o final do Campeonato Paulista, vem crescendo muito e ganhando corpo. A proposta que temos aqui é dar volume de jogo para todas, isso é o que estamos fazendo para chegarmos mais fortes e melhores como grupo", afirmou o técnico do Vôlei Futuro, o ex-levantador William Carvalho.