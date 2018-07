Vôlei Futuro luta pela liderança jogando em casa

ARAÇATUBA - O Vôlei Futuro luta quarta-feira, na última rodada do primeiro turno, pela liderança da Superliga Masculina de Vôlei contra um embalado Volta Redonda às 20 horas, diante de sua torcida, em Araçatuba. O time, que tem 22 pontos, está sendo perseguido pelo Sesi, que ontem perdeu do Sada/Cruzeiro por 3 sets a 2 (25/22, 22/25, 25/21, 20/25 e 15/12) e está empatado em número de pontos. O time de São Paulo joga no dia 27 contra o RJX no último jogo da primeira fase.

Outros jogos da quarta-feria: Medley/Campinas x RJX, às 19h30, em Campinas (SP); BMG/Montes Claros x Londrina/Sercomtel, às 19h30, em Montes Claros (MG); Cimed/SKY x BMG/São Bernardo, às 20h, em Florianópolis, Vivo/Minas x UFJF, às 19h30, em Belo Horizonte (MG)