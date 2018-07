Vôlei Futuro passa pelo 'freguês' Pinheiros na Superliga

A rodada deste sábado pela Superliga Masculina de Vôlei reservou o quinto duelo nos últimos meses entre dois dos times com maior investimento no campeonato: Vôlei Futuro e Pinheiros/Sky. E a equipe de Araçatuba, mesmo sem contar com Ricardinho e Lucão, contundidos, levou a melhor pela quarta vez sobre o rival na temporada: venceu o "clássico" por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/23.

As duas equipes se enfrentaram pela décima rodada da primeira fase, mas atuaram menos vezes, já que a tabela da Superliga foi atrapalhada por ter encavalado jogos com os estaduais. O Vôlei Futuro chegou à terceira vitória em cinco jogos, enquanto que o Pinheiros conheceu a terceira derrota em oito partidas.

Justamente por esse fato, o Sesi/São Paulo é o líder do campeonato em aproveitamento. Neste sábado, bateu o Medley/Campinas por 3 a 1 (23/25, 25/22, 25/18 e 25/17) e alcançou o oitavo triunfo em oito jogos - é o único time invicto. Mas, em número de pontos, o primeiro colocado é o Montes Claros, que fez 3 a 0 (25/22, 28/26 e 25/20) no Sada Cruzeiro no clássico mineiro e chegou aos 19 pontos - nove vitórias e uma derrota.

Nos outros jogos deste sábado, o Soya/Blumenau/Martplus passou pelo São Caetano Tamoyo por 3 a 1, o Fátima/Medquímica/Sogipa fez 3 a 0 no Santo André/Spread, e o Londrina/Sercomtel bateu o Volta Redonda por 3 a 0.