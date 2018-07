Vôlei Futuro tenta manter a ponta em duelo com o Minas

SÃO PAULO - O Vôlei Futuro, que reassumiu a liderança da Superliga masculina antes da pausa para o carnaval, tenta se manter no topo. Nesta sexta-feira, jogando em casa, no ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba, a equipe paulista recebe o Minas Tênis. A partida começa às 21h e terá transmissão ao vivo pelo Sportv.

Será um duelo entre os dois melhores ataques da competição. No primeiro turno, a equipe mineira levou a melhor, jogando em Belo Horizonte, por 3 a 1. "É um conjunto. Os atacantes estão se destacando porque os times têm uma boa recepção, e os levantadores, que são experientes, fazem a diferença. Marcelinho e Ricardinho são de nível mundial e isso muda qualquer partida", avalia Marcelo Fronckowiak, técnico do Minas.

Já o técnico Cezar Douglas, do Vôlei Futuro, quer ver sua equipe mantendo o excelente aproveitamento no segundo turno, em que ainda não perdeu após seis rodadas.

O jogo reunirá também os dois maiores pontuadores da Superliga. Lorena, do Vôlei Futuro, lidera as estatísticas, com 321 pontos. O tcheco Filip, do Minas, vem logo depois, com 296.

No outro jogo, haverá um duelo entre equipes que brigam para melhorar sua situação na tabela: RJX e BMG/São Bernardo estão em sexto e sétimo lugar, respectivamente. O jogo será no Maracanãzinho, às 19h30.