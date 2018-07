Vôlei Futuro vence Sesi e conquista título paulista

O Vôlei Futuro ignorou a torcida adversária neste sábado e derrotou o Sesi por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/23 e 26/24, em partida disputada em São Paulo. Com o resultado, a equipe do levantador Ricardinho fez 2 a 1 na série decisiva e conquistou o título paulista.

Além de Ricardinho, integram o time de Araçatuba estrelas como Leandro Vissotto, Lucão e o líbero Mario Junior, campeões mundiais com o Brasil neste ano. E pelo Sesi, atuaram atletas de renome como Murilo, Thiago Alves, Sidão e Serginho. Os atletas, aliás, chegaram a brigar em quadra no segundo jogo, vencido pelo Vôlei Futuro, mas nenhum incidente ocorreu neste sábado.

"Isso aí morreu no primeiro jogo. É vontade de ganhar. A gente (Serginho) sempre foi amigo. Tem de acabar ali. O jogo é muita adrenalina", comentou Vissotto, que havia brigado com Serginho na partida anterior.

Ricardinho, por sua vez, comemorou o título e o respeito mostrado pela torcida adversária. "O que me motiva a continuar jogando é o apoio e respeito desta torcida. Isso nos deixa orgulhosos. Quero me divertir e hoje (sábado) consegui isso", destacou o levantador.

As duas equipes voltam agora as atenções para a Superliga Masculina. O Sesi venceu suas duas partidas e tenta manter a invencibilidade diante da Cimed, na quinta-feira. O Vôlei Futuro, por sua vez, estreia contra o Volta Redonda no mesmo dia.