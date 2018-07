Vôlei Futuro vira e vence fora de casa o Pinheiros na Superliga masculina

Em São Paulo, o Vôlei Futuro conseguiu uma importante vitória ao bater de virada, por 3 sets a 2 (20/25, 23/25, 25/21, 28/26 e 15/13), o Pinheiros/SKy na noite de sábado, 26, pela Superliga masculina de volei na 11ª rodada.

Um dos principais responsáveis pela vitória do time de Araçatuba foi o ponteiro cubano Camejo. O jogador marcou 27 pontos, foi o maior pontuador e eleito o melhor jogador em quadra.

O resultado manteve o Vôlei Futuro na sétima colocação com 36 pontos. Já o Pinheiros/SKY está na sexta posição com 39 pontos.

A rodada de sábado também teve vitória do Florianópolis por 3 sets a 1 em cima do São Bernardo, em casa. Os catarinenses venceram o primeiro set com tranquilidade, mas depois tiveram trabalho para fechar a partida.

A rodada termina na segunda-feira, às 18h45m, com Sesi x Campinas

Outros resultados: Cruzeiro 0 x 3 Montes Claros; Blumenau 3 x 0 São Caetano; Sogipa 3 x 0 Santo André; Volta Redonda 3 x 1 Londrina.