Vôlei Nestlé bate Pinheiros no golden set e conquista penta do Paulista

O Vôlei Nestlé precisou vencer quatro sets em um jogo só para confirmar a hegemonia da equipe em São Paulo e conquistar seu quinto título paulista consecutivo. Com a torcida ao seu lado no ginásio José Liberatti, a equipe de Osasco bateu o Pinheiros por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/15 e 25/19, empatou a série final e levou a decisão ao golden set. Na parcial final, o penta veio com certa facilidade: 25/19.

"A equipe está de parabéns pela manutenção do título, o quinto consecutivo do Campeonato Paulista. A cada ano os adversários aparecem mais fortes querendo quebrar essa hegemonia. A equipe saiu de um resultado adverso em que sabia que não havia atuado bem, mas em nenhum momento desrespeitou o Pinheiros, que fez uma grande partida", comemorou o técnico Luizomar de Moura. O jogo de ida havia terminado com derrota da equipe de Osasco por 3 sets a 1.

A ponteira Tandara foi a melhor atacante da partida, com 22 pontos. Bia também se destacou e marcou 19 vezes. Além do pentacampeonato consecutivo, o time alcançou a marca de 14 títulos paulistas, ampliando a hegemonia no Estadual. Somente nos últimos 16 anos foram 15 finais com 13 títulos.

"Foi muito complicado ganhar esse título após o primeiro jogo, em que não fomos bem. Saímos do Pinheiros com a cabeça um pouco baixa, mas acreditamos na força do grupo. Todas estavam determinadas a vencer e trabalhamos bastante nos dois dias que tivemos. Estudamos bem o adversário e a vontade apresentada foi o diferencial. Estou me cobrando muito para crescer a cada dia mais. Espero seguir evoluindo e isso passa por errar menos. Esse foi apenas o pontapé inicial para a Superliga", afirmou Tandara após o jogo.

Bia endossou o discurso da companheira e ainda agradeceu às mais de 4 mil pessoas presentes ao ginásio. "Fico muito feliz por ter ajudado o time. Jogamos um pouco abaixo no primeiro jogo e nos preparamos muito para partida decisiva. Merecíamos esse título e nossa torcida mais ainda. O ginásio esteve lotado mais uma vez e pudemos presentear nossa maravilhosa torcida com um 4 a 0."

O JOGO

O primeiro set começou com certa igualdade e o Pinheiros chegou a assumir a frente em algumas oportunidades. No entanto, a partir do empate por 13/13, o Vôlei Nestlé deslanchou sob o comando da levantadora Dani Lins e conseguiu fechar em 25/19. Já na parcial seguinte, o time de Osasco mostrou toda a superioridade, contou com sete pontos de Bia e selou o 2 a 0 com propriedade: 25/15.

Após o baque, o Pinheiros ensaiou uma reação no terceiro set e chegou a abrir 6/3. Mas as anfitriãs conseguiram buscar a virada em 14/13 e terminaram a parcial com seis pontos de vantagem novamente.

Com a vitória do time de Osasco na partida, o campeão do Paulista precisou ser definido no golden set. Na parcial mais equilibrada do domingo, as duas equipes se revezaram na frente até o Vôlei Nestlé abrir 18/16. Em seguida, os erros do Pinheiros custaram caro e Gabi fez o ponto da vitória por 25/19.