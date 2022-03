Quartas de final da Superliga masculina de vôlei começam nesta quarta-feira; veja confrontos

A disputa pelo título da Superliga Masculina de Vôlei agora está mais acirrada. Oito equipes afunilam a briga pelo título a partir desta quarta-feira, dia 23. Em caso de uma vitória para cada lado nos dois primeiros jogos, os quatro primeiros colocados da fase de classificação têm a vantagem de atuar a terceira e decisiva partida em casa.

Às 19h desta quarta-feira, o Sada Cruzeiro, segundo colocado na primeira fase, que venceu 20 de 22 partidas da primeira fase, enfrenta o Farma Conde/São José, que ficou na sétima posição, na abertura das quartas de final. O jogo será no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Minas Gerais. Wallace detalhou a estratégia da equipe mineira e mostrou que a eliminação precoce na temporada passada ainda está viva na memória.

"Nesta fase, zera tudo e quartas de final é muito difícil, independentemente do time que a gente for enfrentar. Temos o Renan lá, que é uma bola de segurança dos caras, o Marlon, muito experiente e que sabe muito bem lidar nesses momentos. A gente vai tentar minar o time deles com o saque, principalmente, para quebrar o passe e facilitar um pouco a nossa vida. Temos de jogar bem. A eliminação do Sada Cruzeiro nesta fase na última temporada mostrou isso. Camisa não ganha. Se não fizer o seu trabalho bem feito, não adianta", disse o capitão.

Já às 21h30, o Vedacit Guarulhos (4º), que venceu o Apan/Eleva/Blumenau (5º) nos dois confrontos pela fase de classificação, conta com Matheus Alejandro, melhor bloqueador da liga, para novamente derrotar o adversário. O time paulista está em sua segunda participação na Superliga e a equipe catarinense realizou sua melhor campanha na história da competição.

Já na quinta-feira, às 17h30, o Sesi (3º), que vem de quatro vitórias seguidas, e tem pela frente o Vôlei Renata (6º), do central Lucão. Nos dois confrontos da fase de classificação, o Sesi venceu por 3 sets a 2 em duas partidas equilibradas.

"O Sesi vai ser mais um jogo duro novamente, só fizemos jogo duro contra eles nesta temporada. Foram jogos equilibrados contra eles, na semi do Paulista e na Superliga também. Acredito que nossa equipe está crescendo no momento certo, a gente está conseguindo colocar todo mundo em ordem na hora que precisava. Estamos reconstruindo o time e acredito que será um bom confronto", analisou Lucão.

Dono da melhor campanha da primeira fase, o Fiat/Gerdau/Minas (1º) carrega grande favoritismo contra o Funvic/Natal (8º), às 20h, mas uma de suas duas derrotas na competição foi justamente para o adversário, que acabou com a sua invencibilidade. O time mineiro teve vários destaques individuais na primeira fase, incluindo Henrique Honorato, dono da melhor recepção, e quer evitar qualquer zebra. "Teremos a vantagem de jogar em casa o primeiro jogo, com nossa torcida, podendo sair na frente", disse o cubano Michael Sánchez. As partidas das quartas de final serão transmitidas pelo Sportv 2.

Veja os duelos das quartas de final da Superliga masculina:

Sada Cruzeiro x Farma Conde/São José

Quarta, 23/3 - 19h

Quarta, 30/3 - 19h

*Se necessário um terceiro jogo

Domingo, 3/4 - 19h

Vedacit Guarulhos x Apan/Eleva/Blumenau

Quarta, 23/3 - 21h30

Quarta, 30/3 - 21h30

*Se necessário um terceiro jogo

Domingo, 3/4 - 21h30

Sesi x Vôlei Renata

Quinta, 24/3 - 17h30

Quinta, 31/3 - 18h30

*Se necessário um terceiro jogo

Segunda, 4/4 - 19h30

Fiat/Gerdau/Minas x Funvic/Natal

Quinta, 24/3 - 20h

Quinta, 31/3 - 21h30

*Se necessário um terceiro jogo

Segunda, 4/4 - 21h30