Waleska volta ao vôlei após retirar tumor da garganta Campeã olímpica em Pequim/2008 com a seleção brasileira feminina de vôlei, a central Waleska voltou nesta terça-feira aos treinos no Vôlei Amil, equipe de Campinas. A jogadora foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pescoço, há cerca de um mês, mas já está recuperada para voltar a jogar.