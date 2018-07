Wallace prevê 'pressão enorme' sobre Brasil na Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei irá estrear na fase final da Liga Mundial nesta quinta-feira, contra a Rússia, em Florença, na Itália, e sabe que desta vez não entrará na briga pelo título como favorita. Com uma campanha instável no estágio anterior da competição, o time comandado por Bernardinho se classificou no sufoco. Entretanto, a equipe nacional não aceita o rótulo de franco-atiradora, até pela grande tradição que o país possui no torneio - é o maior vencedor, com nove títulos conquistados.

Na última segunda-feira, a seleção fez o seu primeiro treino no Nelson Mandela Forum, ginásio onde ocorrerão os duelos desta fase final, e o oposto Wallace admitiu que não será fácil atuar fora de casa na busca pela taça, ainda mais depois de ter batido os anfitriões italianos por duas vezes nos jogos finais da primeira fase.