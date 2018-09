Wawrinka vence na estreia e encara local Khachanov em São Petersburgo

De volta às quadras após modesta campanha no US Open, o suíço Stan Wawrinka venceu em sua estreia no Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Na quadra dura da competição russa, de nível ATP 250, o ex-número 3 do mundo derrotou o esloveno Aljaz Bedene pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5), nesta segunda-feira.

Eliminado na 3ª rodada em Nova York, o atual 88º do ranking mostrou irregularidade somente no set inicial, quando chegou a perder o saque. Mas sacou melhor, obteve duas quebras e faturou a primeira parcial. Na segunda, salvou quatro break points para levar o duelo até o tie-break, quando voltou a ser soberano, finalizando o jogo após 1h48min.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, o dono de três títulos de Grand Slam vai enfrentar o local Karen Khachanov. O tenista da casa, de 22 anos, vive grande fase e ocupa no momento o 24º lugar do ranking. Por ser cabeça de chave (4º), ele estreará direto na segunda rodada.

Ainda nesta segunda, o eslovaco Martin Klizan superou o local Evgeny Donskoy por duplo 6/4. Com a vitória, ele se credenciou para o confronto com o italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de chave e um dos principais favoritos ao título em São Petersburgo.