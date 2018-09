Zé Roberto ainda vai fazer um corte na seleção feminina de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães optou por levar uma jogadora a mais para o Japão e ele terá de definir um corte no grupo até sexta-feira, quando haverá o Congresso Técnico do Mundial feminino de vôlei. A decisão do comandante foi por causa de problemas físicos de atletas antes do torneio. Assim, ele não quer correr o risco de perder uma jogadora por lesão e ter de chamar alguém às pressas do Brasil.

Das 15 jogadoras, a tendência é que o corte seja feito com uma das ponteiras. Se nada de anormal ocorrer, Gabi e Fê Garay estão garantidas. Rosamaria, por também atuar como oposta, deve permanecer. Aí a definição ficaria entre Natália, que só será cortada se não estiver bem fisicamente, Amanda e Drussyla, que se machucou semanas atrás, mas voltou muito bem.

A aclimatação do Brasil está sendo na cidade de Sagamihara, onde o COB mantém uma base. O local será usado também nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. “Fomos surpreendidas positivamente por uma alimentação muito bem adaptada para nós com arroz e feijão. Foram 30 horas de viagem e fomos muito bem recebidas e estamos nos sentindo em casa”, afirmou Gabi.