Zé Roberto anuncia primeiras convocadas da seleção feminina para o Mundial

O técnico José Roberto Guimarães anunciou nesta quinta-feira as primeiras convocadas para defender a seleção brasileira no Mundial de Vôlei, no fim de setembro, no Japão. O treinador chamou 11 jogadoras, que já vão se apresentar na segunda-feira para iniciarem os treinos em Saquarema (RJ).

Zé Roberto convocou nesta quinta a levantadora Roberta, a oposta Tandara, as centrais Adenízia, Carol e Bia, as ponteiras Gabi, Natália, Amanda, Drussyla e Rosamaria e a líbero Gabiru. Todas estavam na lista de inscritas para a Liga das Nações, em cuja competição o Brasil ficou em quarto lugar.

Para o treinador, a competição serviu como bom teste para a seleção, de olho no Mundial. "A Liga das Nações foi uma competição muito importante para o nosso grupo. Ao longo de sete semanas fomos a única seleção que não voltou para casa pela distância e o fato de a fase final ter sido disputada na China. Vimos nessa competição o nível que precisamos atingir para enfrentar as melhores equipes", comentou Zé Roberto.

Depois da fraca atuação da equipe na fase final, o técnico projetou uma melhor apresentação no Mundial, que será disputado entre 29 de setembro e 20 de outubro. "Vamos seguir trabalhando forte nos próximos meses e sabemos que temos condições de jogar de igual para igual contra as melhores seleções do mundo", declarou.

Zé Roberto deve complementar a lista com jogadoras que disputa no momento a Copa Pan-Americana, na República Dominicana. A levantadora Dani Lins e a central Thaísa são as mais cotadas para integrarem o grupo que vai ao Mundial. O treinador pode chamar ainda outras jogadoras que estão sendo testadas na competição de menor peso, que vale vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

O Brasil, que já assegurou a classificação para os Jogos, conta com uma equipe B na Copa Pan-Americana. E está nas semifinais.