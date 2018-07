Zé Roberto aprova atuação de reservas contra Porto Rico José Roberto Guimarães saiu de quadra satisfeito com a vitória por 3 a 0 sobre Porto Rico, neste sábado, pelo Grand Prix. Para o técnico, a tranquila partida serviu para dar mais ritmo às reservas Fernanda Garay e a Adenízia, que entraram no último set do confronto.