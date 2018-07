Zé Roberto aprova atuação, mas já pensa na Argentina

PERU, Ica - A fácil vitória da seleção brasileira feminina sobre a Colômbia, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano de Vôlei, disputado na cidade de Ica, no Peru, foi elogiada pelo técnico José Roberto Guimarães. Mas o comandante da equipe bicampeã olímpica não quer saber de muita festa e já projeta dificuldades para o duelo desta sexta contra a Argentina.

"Teremos um jogo mais complicado com a Argentina. Elas ganharam confiança com as vitórias sobre a Colômbia e a Venezuela. Vamos buscar continuar fazendo um bom trabalho para conquistar o nosso objetivo que são as vagas para o Mundial de 2014 e para a Copa do Mundo deste ano", afirmou o treinador brasileiro.

A central Thaísa fez questão de elogiar o jogo de velocidade do time brasileiro contra as colombianas. "Fizemos uma boa partida. Nós temos excelentes centrais no nosso time. Acho que quando as levantadoras jogam com o meio de rede isso facilita o jogo do restante da equipe. As outras atacantes acabam ficando mais livres. E hoje foi isso o que aconteceu", disse.

Para a levantadora Dani Lins, o Brasil conseguiu manter a concentração durante toda a partida. "Foi um bom jogo. Sacamos bem e quebramos o passe delas. Assim, ficou mais fácil marcar os ataques da Montaño. Agora, já temos que pensar no jogo contra a Argentina. É um confronto de muita rivalidade e vamos precisar entrar em quadra focadas desde o início", comentou a levantadora campeã olímpica.