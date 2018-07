Zé Roberto aprova vitória da seleção feminina em Maceió

MACEIÓ - José Roberto Guimarães aprovou o desempenho da seleção brasileira feminina de vôlei apesar de mais um set perdido no amistoso com a Holanda, na noite de sexta-feira, em Maceió. O treinador minimizou o revés no início da partida, que exigiu uma virada do Brasil, e classificou o jogo como "positivo".

As brasileiras já haviam perdido um set no primeiro amistoso com as holandesas, na quinta. "Nesse segundo jogo, o time se apresentou um pouco melhor. Estávamos mais sincronizados no bloqueio, na defesa e também tocamos em mais bolas. O saldo foi positivo", comentou o treinador.

"Perdemos o primeiro set, mas os três seguintes nós vencemos com uma boa margem. Isso foi importante", aprovou Zé Roberto, satisfeito com os testes realizados durante o amistoso. Entre as mudanças na seleção, o técnico promoveu a estreia da jovem ponteira Gabi, de 19 anos, como titular do time principal.

"A entrada da Gabi também foi boa para o time. Aproveitamos a maioria das jogadoras do grupo. É isso que nós precisamos continuar fazendo", afirmou Zé Roberto. "Estou muito feliz do Zé Roberto ter me dado essa oportunidade de começar jogando. Acho que consegui aproveitar bem. A partir do segundo set fizemos um bom jogo", agradeceu Gabi.

A seleção brasileira fará mais um jogo com a Holanda neste fim de semana. Desta vez jogando em Natal, o time de Zé Roberto entrará em quadra às 11 horas deste domingo.