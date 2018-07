Zé Roberto chama novatas na seleção feminina de vôlei

No mesmo período, a seleção principal estará no México, onde vai disputar, entre 29 de junho e 9 de julho, a Copa Pan-Americana, torneio para a qual já foram chamadas 16 jogadoras. Quatro deverão ser cortadas e cedidas à seleção adulta de novas.

Se o Osasco teve seis atletas convocadas para a seleção principal, chega agora a sete com a levantadora Ana Tiemi sendo convocada. Mesmo número da Unilever, que vê serem chamadas Juliana Nogueira e Suellem, ambas ponteiras. Andressa e Tandara do Vôlei Futuro ampliam para quatro o número de jogadoras da equipe na seleção. O Pinheiros tem três com as convocações de Ivna e Natália Martins.

O grupo convocado nesta terça-feira se apresenta no dia 30 de maio em Saquarema. Confira a lista completa de convocadas.

Levantadoras - Ana Tiemi (Osasco) e Claudinha (Minas).

Opostos - Tandara (Vôlei Futuro) e Priscila Daroit (Mackenzie).

Ponteiras - Ivna (Pinheiros), Juliana Nogueira (Unilever) e Suelle (Unilever).

Meios de rede - Natália Martins (Pinheiros/Mackenzie), Andressa (Vôlei Futuro) e Natasha (Usiminas/Minas).