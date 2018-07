Zé Roberto cobra atenção em estreia no Grand Prix

Sem tempo a perder na preparação da seleção brasileira para o Grand Prix de vôlei, o técnico José Roberto Guimarães comemorou seus 60 anos nesta quinta-feira comandando mais um treino da equipe feminina, na véspera da estreia, contra a China, às 12h30 desta sexta (horário de Brasília), na Itália.

Preocupado, ele acertou os últimos detalhes do time antes da partida contra as chinesas. "A China tem jogadoras de muito talento. A base do jogo delas está na velocidade e nas combinações de ataque. Hoje, a Zhu (ponteira) é uma das melhores atacantes do mundo e é uma preocupação", avaliou o único tricampeão olímpico brasileiro.

Não é somente a ponteira que preocupa o treinador, que cobrou atenção as duas comandadas na estreia. "As duas opostos são canhotas e as centrais dão muitas opções de ataques para a levantadora. Por isso, precisamos sacar bem e a nossa relação entre o bloqueio e a defesa precisa funcionar. A nossa atenção tem que ser redobrada em função da velocidade delas", pregou.

Mudanças no elenco chinês também preocupam a capitão do Brasil, a central Fabiana. "Sabemos que elas mudaram algumas jogadoras do torneio de Montreux para o Grand Prix. O time delas está mais completo. É uma equipe que mexe bastante e tem a Zhu, que apesar de nova tem um ataque muito alto", avalia a jogadora, que vai disputar o Grand Prix pela 11ª vez.

"Jogar contra a China é sempre difícil porque elas têm um jogo muito rápido. Precisamos sacar bem para tirar o passe da mão da levantadora", afirmou a líbero Camila Brait, assimilando as cobranças de Zé Roberto. "Estamos estudando bastante o jogo delas e o nosso saque será decisivo".