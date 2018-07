Zé Roberto cobra reação da seleção após derrota para a Sérvia no Grand Prix

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, lamentou a derrota da equipe, neste sábado, para a Sérvia, atual vice-campeã olímpica, por 3 sets a 0 (com parciais de 25/19, 25/20 e 25/19), no segundo jogo do time pelo Grand Prix, em Ancara, na Turquia. O treinador parabenizou as adversárias pelo triunfo e cobrou que as suas comandadas tirem lições do resultado negativo.

"Perdemos alguns contra-ataques importantes e a Sérvia começou a acreditar no seu potencial na partida. Precisamos arriscar mais o nosso saque para enfrentar a Sérvia. Elas viraram muitas bolas altas mesmo quando conseguimos quebrar o passe delas, mas esse é o padrão de jogo sérvio. A Sérvia jogou bem, mereceu a vitória e precisamos aprender com essa partida", analisou o técnico do Brasil.

O nome da partida foi a ponteira sérvia Mihajlovic, que terminou como a maior pontuadora do duelo, com 23 pontos, sendo 20 de ataque e outros três de bloqueio. No time brasileiro, a oposta Tandara se destacou ao marcar 13 pontos.

O Brasil voltará à quadra neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), para enfrentar as turcas, donas da casa, no terceiro jogo válido pelo Grupo A da competição, que tem Brasil, Sérvia, Turquia e Bélgica. Na estreia, na última sexta, as brasileiras bateram as belgas por 3 sets a 0.