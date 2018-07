Zé Roberto comemora 'bom começo' da seleção brasileira em Montreux

O técnico José Roberto Guimarães aprovou a estreia da seleção brasileira feminina de vôlei no Torneio de Montreux, na Suíça. O time nacional venceu a Polônia por 3 sets a 1, nesta terça-feira, despontando na liderança do Grupo B da competição que reúne apenas oito equipes.

"Foi uma vitória importante e um bom começo em Montreux. Vitórias, pontos e sets são importantes no desempate. Agora é descansar e pensar na Alemanha que vem embalada da classificação para o Mundial. É um time jovem, mas que já tem alguma experiência. Será um bom jogo", disse Zé Roberto, já pensando na próxima partida do Brasil.

Melhor jogadora da partida desta terça, a oposta Tandara também já está projetando o jogo desta quarta. "A Alemanha está jogando há um tempo pois elas disputaram o classificatório europeu para o Mundial. É uma equipe com um jogo mais rápido do que a Polônia e vamos ter que ter atenção e diminuir o nosso número de erro", comentou.

O confronto contra as alemãs está marcado para as 16h15 (horário de Brasília) desta quarta-feira. Uma vitória pode classificar a seleção brasileira por antecipação às semifinais do torneio suíço.