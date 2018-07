Zé Roberto comemora conquista e já pensa nos Jogos de 2016

O técnico José Roberto Guimarães elogiou o desempenho das atletas, que encerraram a temporada pela seleção brasileira com o título sul-americano de vôlei feminino em campanha arrasadora. Foram cinco vitórias em cinco jogos sem perder um set sequer. Na decisão, no sábado, as meninas derrotaram o Peru por 25/17, 25/21 e 25/13, em 1h14 de jogo, em Cartagena, na Colômbia.

Agora, o treinador fará um trabalho de observação nos clubes de olho na preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. "Mantivemos a hegemonia na América do Sul (foi a 11ª conquista consecutiva) e isso é importante. Também conversamos bastante sobre o futuro. Faltam 307 dias para os Jogos Olímpicos. Agora, as jogadoras vão voltar para os seus clubes, mas tenho certeza que elas vão seguir trabalhando forte. Quando elas se reapresentarem, em 2016, teremos três meses para nos prepararmos e fazermos os últimos ajustes para os Jogos do Rio", comentou.

Além do título, a atacante Gabi conquistou o prêmio de melhor ponteira e melhor jogadora da competição. A central Juciely foi eleita a melhor jogadora da sua posição. "Fico muito feliz de voltar para casa com o título e os prêmios. O grupo todo fez um trabalho fantástico nessa temporada. Sabemos que precisamos melhorar algumas coisas e vamos seguir trabalhando forte para evoluirmos cada vez mais para chegarmos ao auge nos Jogos Olímpicos do Rio. Queremos jogar cada vez com mais velocidade e estamos no caminho certo", comemorou Gabi.