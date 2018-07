Zé Roberto comemora desempenho do bloqueio em vitória sobre a Holanda

A vitória da seleção brasileira feminina de vôlei sobre a Holanda por 3 sets a 1, nesta sexta-feira, no ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, pelo Grand Prix, foi muito festejada pelo técnico José Roberto Guimarães. Por dois motivos: deixou o time mais perto da vaga na fase final e pelo bom desempenho do bloqueio.

O resultado colocou o Brasil em quarto lugar na classificação geral com 15 pontos (cinco vitórias e três derrotas). Os Estados Unidos - que bateram a Bélgica por 3 sets a 1 - lideram com 19, seguidos pela Sérvia, com 18, e a Holanda, com 15, mas com um saldo de sets melhor do que as brasileiras.

O Brasil voltará à quadra neste domingo, às 10h05 (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos no terceiro e último duelo da terceira semana da fase de classificação do Grand Prix. As brasileiras precisam de uma vitória para avançarem à fase final, que será no início de agosto na China.

Depois da vitória, Zé Roberto Guimarães fez uma análise da boa partida das brasileiras sobre a Holanda. "Hoje (sexta-feira) nos apresentamos bem. O bloqueio voltou a fazer a diferença e nos ajudou bastante. O time inteiro mostrou uma energia diferente durante a partida. A Natália foi alvo no passe e conseguiu entregar a maioria das bolas. O sistema defensivo também funcionou melhor e precisamos disso. Com essa vitória, demos um passo importante na busca pela classificação", disse.

Maior pontuadora do confronto, a ponteira Rosamaria elogiou o desempenho do Brasil. "Foi um jogo difícil e estávamos precisando de uma partida como essa. Hoje jogamos muito bem taticamente e mantivemos a concentração durante toda a partida. Temos que continuar nessa crescente porque sabemos que todos os jogos nessa fase são decisões", afirmou.