Zé Roberto comemora vitória em possível prévia olímpica

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou, nesta sexta-feira, um resultado importante em sua caminhada rumo aos Jogos Olímpicos do Rio. O triunfo por 3 sets a 1 (24/26, 25/22, 25/13 e 25/22) sobre a equipe principal da Itália, em Ancara (Turquia), pela terceira rodada do Grand Prix, deixou um bom sentimento com vistas à Olimpíada.

"Foi um jogo importante para nós porque jogamos com a Itália completa. É uma equipe que vai disputar os Jogos Olímpicos e pode ser um adversário em um dos cruzamentos", comentou o técnico José Roberto Guimarães.

O Brasil joga contra Rússia, Japão, Coreia do Sul, Argentina e Camarões pelo Grupo A da Olimpíada deve brigar pelo primeiro ou segundo lugares. Aí, pegaria nas quartas de final o quarto ou terceiro do Grupo B, que tem EUA e China como favoritos. A Itália tende a brigar pelo terceiro lugar com Sérvia e Holanda.

Mais do que a vitória sobre um possível rival no mata-mata da Olimpíada, o resultado valeu pela atuação coletiva. "Hoje (sexta) nos posicionamos melhor em quadra e a relação entre o bloqueio e a defesa foi mais eficiente. Conseguimos uma virada importante no quarto set, mas não podemos deixar o placar chegar nesse ponto. A entrada das jogadoras que vieram de fora ajudou o time e nós precisamos de todas. Somos uma equipe que precisa jogar como time", cobrou o treinador.

O Brasil volta à quadra no sábado para pegar a Bélgica. Depois, no domingo, joga contra a Turquia. A equipe está muito perto da classificação à fase final, uma vez que soma 16 pontos, contra 11 do Japão, sexto colocado. China (20), EUA (18) e Rússia (17) aparecem à frente. Os cinco primeiros avançam, porque a Tailândia, dona da casa na fase final, também tem vaga.

