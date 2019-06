Zé Roberto confirma Natália para 2ª semana da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei terá um reforço para a segunda semana de disputas da Liga das Nações. Trata-se da ponteira Natália, que foi relacionada pelo técnico José Roberto Guimarães após fazer tratamento para um problema crônico que tem no tendão do joelho direito.

Natália decidiu ficar de fora da primeira semana para dar maior atenção ao problema, de olho numa recuperação maior. Ela tinha medo de forçar o joelho, o que poderia causar contusão mais grave, inviabilizando uma futura convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

"Estou muito feliz de voltar e poder ajudar o time nessa etapa. O meu retorno tem sido gradual e voltei a saltar nessa semana. Estou progredindo e está dando tudo certo. Espero que eu possa ajudar e fazer o meu melhor nesses jogos", afirma Natália, que será uma das 14 jogadoras disponíveis para o treinador para os próximos confrontos do Brasil.

A chegada de Natália não vai resultar em nenhuma troca ou dispensa na equipe. Treinando nos Estados Unidos, o grupo conta atualmente com s levantadoras Roberta e Macris, as opostas Paula Borgo e Lorenne, as ponteiras Gabi, Natália, Amanda e Tainara, as centrais Bia, Mara, Mayany e Lara e as líberos Léia e Natinha. A central Milka e a ponteira Júlia Bergmann vão seguir com o time, no revezamento proposto pela comissão técnica.

Natália poderá reestrear pela seleção na terça-feira, no duelo com a Alemanha, na cidade norte-americana de Lincoln. Na sequência, as brasileiras vão enfrentar as anfitriãs e a equipe da Coreia do Sul, nos dias seguintes.

"A Alemanha é uma equipe que vem crescendo a cada ano. Estamos vindo de duas derrotas para elas, na Liga das Nações e no Mundial no ano passado, portanto vamos ter que dar o nosso máximo para sairmos de quadra com a vitória", comenta Natália.