Zé Roberto convoca Dani Lins e Thaísa para o Mundial de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães convocou nesta quinta-feira a levantadora Dani Lins e a central Thaísa para o Mundial, que será disputado entre 29 de setembro e 20 de outubro, no Japão. Será o retorno das duas jogadoras, que estavam afastadas da equipe por diferentes motivos.

Thaísa sofreu grave lesão e precisou ser submetida a uma cirurgia no joelho, no ano passado. Já Dani Lins deu à luz ao seu primeiro filho, em fevereiro. Recuperadas fisicamente, as atletas voltaram a defender a seleção na equipe mista que representou o Brasil na Copa Pan-Americana, na semana passada.

A competição serviu de teste para a dupla, que exibiu bom rendimento e ganhou ritmo para voltar à seleção principal. Além delas, foram chamadas nesta quinta a líbero Suelen e a ponteira Fernanda Tomé. As quatro atletas vão se apresentar no próximo domingo, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Trata-se da segunda convocação de Zé Roberto para o Mundial. Na semana passada, ele chamara 11 jogadoras: a levantadora Roberta, a oposta Tandara, as centrais Adenízia, Carol e Bia, as ponteiras Gabi, Natália, Amanda, Drussyla e Rosamaria e a líbero Gabiru. Elas se apresentaram na segunda.

Antes do Mundial, a seleção brasileira feminina vai disputar o Montreux Volley Masters, na Suíça, entre os dias 4 e 9 de setembro.