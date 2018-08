Zé Roberto convoca Monique para a seleção brasileira feminina de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães convocou nesta segunda-feira a oposta Monique para a seleção brasileira feminina de vôlei. A jogadora do Sesc-RJ se apresentará nesta terça-feira, em Barueri, na sequência de o Brasil ter perdido quatro amistosos contra os Estados Unidos.

O grupo agora ficará com 17 jogadoras e se prepara para o Campeonato Mundial que será disputado de 29 de setembro a 20 de outubro no Japão. Até lá, o treinador terá que cortar três atletas, já que a competição permite 14 inscritas.

Além de Monique, fazem parte da atual seleção brasileira as levantadoras Dani Lins e Roberta, a oposta Tandara; as centrais Adenízia, Carol, Bia e Thaisa; as ponteiras Fernanda Garay, Gabi, Natália, Amanda, Drussyla, Rosamaria e Fernanda Tomé e as líberos Gabiru e Suelen.

Antes do Mundial, o time do técnico Zé Roberto disputará o Montreux Volley Masters, na Suíça, entre os dias 4 e 9 de setembro. A equipe é atual campeã da competição. Nas últimas semanas, o Brasil não conseguiu vencer a série de amistosos que realizou em casa contra os Estados. Perdeu o primeiro por 3 a 1, o segundo por 3 a 0, o terceiro por 3 a 2 e o último, no domingo, por 3 a 1.