Zé Roberto convoca Rosamaria, Ana Cristina e Roberta para seleção de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães anunciou reforços para a seleção brasileira feminina de vôlei. Ele chamou a oposta/ponteira Rosamaria, a levantadora Roberta e a ponteira Ana Cristina para integrar o grupo que se prepara para a Liga das Nações, que acontece em junho, em Brasília.

Com as três atletas, a equipe conta agora com 10 jogadoras. Antes, o treinador havia chamado apenas as jogadoras que atuam no vôlei nacional. Rosamaria defende as cores do Novara, da Itália, enquanto Roberta atua no polonês LKS Lodz e Ana Cristina é atleta do Fenerbahçe, da Turquia.

O trio vai se apresentar à comissão técnica nos próximos dias para iniciar os treinos em Saquarema (RJ). A primeira lista de Zé Roberta tinha mais uma jogadora, mas a ponteira Maira Cipriano, do Sesc-Flamengo (RJ), pediu dispensa por questões pessoais.

As demais jogadoras já chamadas pelo treinador são as ponteiras Julia Bergmann (Georgia Tech/EUA), Gabi Cândido (Fluminense) e Karina Barbosa (Barueri), a oposto Lorenne (Ageo Medics/Japão), as centrais Lorena Vieze (Barueri) e Diana Alecrim (Barueri) e a líbero Natalia Pereira (Sesc-Flamengo).

O técnico também chamou como convidadas a levantadora Kenya Malachias, do Osasco, e a oposta Lorrayna Marys, do Barueri.