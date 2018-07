Zé Roberto convoca seleção de vôlei para Grand Prix

SÃO PAULO - Depois de abrir espaço para algumas novatas nos primeiros torneios da temporada, o técnico José Roberto Guimarães voltou a convocar as veteranas da seleção brasileira feminina de vôlei. Na lista anunciada nesta segunda-feira, para a disputa do Grand Prix, ele chamou estrelas como Sheilla, Fabiana, Thaisa e Fabi, que tiveram um descanso e ficaram de fora do grupo até agora.

Mesmo sem as principais estrelas, a seleção brasileira conquistou o título dos dois torneios já disputados na temporada, em Montreux (Suíça) e Alassio (Itália). Além disso, ainda está invicta em 2013, com nove vitórias em nove jogos. Agora, porém, Zé Roberto trouxe de volta as jogadoras mais experientes, que formaram nos últimos anos a base do grupo bicampeão olímpico.

Zé Roberto convocou 19 jogadoras, mas disse que essa é apenas a lista inicial, abrindo espaço para chamar outras no futuro, como a bicampeã olímpica Jaqueline, que ficou de fora do grupo. A seleção começa a treinar nesta terça-feira, no CT em Saquarema (RJ). E a disputa do Grand Prix está prevista para acontecer entre 2 de agosto e 1º de setembro - o Brasil tem oito títulos do torneio.

A lista inicial de convocadas por Zé Roberto tem as levantadoras Claudinha, Dani Lins e Fabíola, as opostos Sheilla, Monique e Tandara, as ponteiras Fernanda Garay, Natália, Ellen, Priscila Daroit e Michelle, as centrais Juciely, Adenízia, Bia, Fabiana, Thaisa e Letícia Hage e as líberos Fabi e Camila Brait.